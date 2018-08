Fyns Politi er natten til onsdag fortsat i gang med at efterforske en anmeldelse om et stenkast fra en motorvejsbro, der har ramt en bil.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

- Omkring klokken 21 får vi en anmeldelse om et stenkast.

- Anmeldelsen er meget konkret, og det gør, at vi rykker massivt ud til motorvejen. Nu forsøger vi så at klarlægge hændelsesforløbet, siger han.

Det er føreren af bilen, en 38-årig mand, der har anmeldt stenkastet.

Ingen mennesker er kommet til skade.

- Vi får af og til de her anmeldelser. Det er oftest, fordi anmelder ikke helt kan finde ud af, om der har været tale om et stenslag eller et stenkast. Men denne gang er anmeldelsen meget konkret, siger vagtchefen.

Politiet ønsker ikke at udtale sig yderligere om efterforskningen eller oplyse, hvad anmelderen har set på motorvejen.

I forbindelse med politiets efterforskning var E20 Fynske Motorvej kortvarigt spærret i begge retninger.

Kort efter midnat natten til onsdag er motorvejen åbnet i retning mod Sjælland. Vejen er dog fortsat spærret mod Jylland.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.