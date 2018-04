Politi opdager fortsat digitale sexkrænkelser på nettet

Nordsjællands Politi er næsten færdig med at få sigtet flere end 300 unge i et stort kompleks om en sexvideo.

Selv om sigtelserne af flere end 1000 unge i en sag om et meget omtalt sexvideoklip af to unge har fået meget medieomtale, oplever politiet fortsat, at unge deler krænkende materiale på nettet.

Sådan lyder den nedslående melding fra politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi, der er næsten er færdig med at få sigtet flere end 300 unge i den store sag, der har navnet "Umbrella".

I sagen har de unge delt et sexvideoklip af to 15-årige gennem Facebooks beskedtjeneste, Messenger.

Der tilgår kontinuerligt nye sager om digitale sexkrænkelser, hvor seksuelt materiale af både voksne og mindreårige er delt uden samtykke, fortæller politikommissæren.

- Jeg er godt klar over, at man ikke kan stoppe alt. Jeg håbede, at Umbrella ville sætte en bremse for, at vi stadig modtog anmeldelser om seksuelle krænkelser.

- De kommer stadig løbende. Jeg kan kun gentage, at jeg opfordrer unge mennesker og andre til ikke at distribuere billeder, som kan virke krænkende, siger han.

Det er unge rundt i hele landet, som skal have delt det omtalte sexvideoklip, men en stor del af de sigtede hører under Nordsjællands Politi.

Der har derfor været et stort pres på politiet for at få de unge kaldt ind til afhøring og få dem sigtet.

- Den største belastning har nok være at se, at det er ganske almindelige unge mennesker, som kommer ind og bliver sigtet for børneporno og blufærdighedskrænkelse, siger Henrik Gunst.

Politiet indviede offentligheden i Umbrella-sagen i januar, og siden udvalgte man ni prøvesager, som skal danne grundlag for de andre sager.

Indtil videre har otte sager i byretten givet betingede fængselsdomme for børneporno. To af sagerne er også blevet bedømt i landsretten, som har frifundet de tiltalte for distribuering af børneporno, men idømt dem bøder for blufærdighedskrænkelse.

Og det har stor betydning, om de unge i sidste ende bliver dømt for børneporno eller ej. For med en dom for børneporno kan man blandt andet risikere ikke at kunne arbejde med børn eller eksempelvis rejse ind i USA.

Flere sager mangler stadig at blive afgjort ved landsretten.