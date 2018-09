Efter skyderiet natten til fredag i Glostrup har politiet øget patruljeringen i Glostrup, Herlev og Ishøj. Der er også indsat en mobil politistation, oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Vi har sat massivt ind i de tre områder, udtaler politidirektør Kim Christiansen i en pressemeddelelse.

- Skyderi på åben gade er helt uacceptabelt, og dette uvæsen skal bringes til ophør, siger han.

En 30-årig mand blev ramt i låret ud for Glostrup Torv nr. 9. Gerningsmanden kom løbende med en pistol i hånden og affyrede to eller tre skud. Straks efter flygtede han ved at køre væk i en bil, som formentlig er en VW Passat, oplyser politiet.

Episoden fandt sted klokken 0.19, og politiet håber på at få henvendelser fra eventuelle vidner eller andre, der har oplysninger.

Manden, der kørte væk, beskrives som cirka 20 år og cirka 175 centimeter høj. Han var klædt i sort fra top til tå, inklusive kasket. En udbrændt bil blev senere fundet i Smørum.

Fredag meddeler politiet, at det er for tidligt at sige, om drabsforsøget kan knyttes til de seneste lignende episoder i København og på Vestegnen.

Tirsdag aften blev en mand såret af skud i begge arme. Han blev beskudt, mens han sad i en bil på Lygten på Nørrebro i København.

Angiveligt skydes striben af livsfarlige skyderier et opgør blandt folk med tilknytning til gruppen Brothas, har flere medier rapporteret.

Både tirsdag og onsdag var der skudepisoder i og omkring København.

- Vi ved, at der nogle uoverensstemmelser i en gruppering, har politiinspektør Torben Svarrer i Københavns Politi sagt. Han har dog ikke ønsket at sætte navn på den gruppering, han hentyder til.

I Nordvestkvarteret i København har politidirektøren besluttet at indføre visitationszoner. Det indebærer, at betjente har tilladelse til at visitere folk uden at have en konkret mistanke. Dette er normalt ikke lovligt.

ritzau/