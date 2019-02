De mænd, der mandag aften affyrede flere skud mod en kvinde i en bil i Slagelse, hører fortsat til i kategorien "ukendte gerningsmænd", oplyser politiet onsdag.

Den 23-årige kom kørende nær sygehuset i byen, da skuddene faldt. Mere præcist var det på et parkeringsareal ved Ingemannsvej 18 cirka klokken 22.30.

- Vi efterforsker sagen på fuldt drøn, siger Steen von Würden i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Flere skud ramte bilen, men politiet vil ikke gå i detaljer med det. Der er dog ingen tvivl om, at de maskerede mænd sigtede mod bilen - og dermed er der ifølge politiet tale om et forsøg på at dræbe den person, der sad ved rattet.

- Vi er i løbende kontakt med hende. Og vi er selvfølgelig opmærksom på hendes situation, siger Steen von Würden.

Om de maskerede mænd tog fejl, eller om det var med overlæg, at de skød mod den 23-årige, er blandt de spørgsmål, som betjentene forsøger at afklare.

- Vi efterforsker bredt, lyder det.

Efter tirsdagens omtale i medierne har nogle borgere henvendt sig med oplysninger.

- Vi er fortsat meget interesseret i henvendelser, siger Steen von Würden.

En hundelufter eller andre kan have bemærket nogen opføre sig på en særlig måde i tidsrummet fra klokken 22 til 22.45, håber man.