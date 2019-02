Fyns Politi forlænger varigheden af en skærpet strafzone samt en visitationszone.

Det oplyser politiet på Twitter.

Zonerne, der omfatter dele af Vollsmose, skal ifølge politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi sikre, at borgerne i området kan færdes trygt.

- Politiets efterforskning viser, at opgøret mellem de lokale grupperinger i området ikke er bragt til ophør.

- Da der i forbindelse med opgøret har været anvendt skydevåben, er det vores vurdering, at det er nødvendigt at forlænge både den skærpede strafzone samt visitationszonen for at sikre, at borgerne, der bor og færdes i de berørte områder, kan færdes trygt og sikkert, siger han i en pressemeddelelse.

Zonerne stod til at udløbe onsdag middag. De er forlænget frem til 21. februar klokken 12.

Loven om skærpede strafzoner trådte i kraft 1. januar i år og betyder, at straffen for visse former for kriminalitet begået i området fordobles.

Da den skærpede strafzone blev indført i Vollsmose 19. januar 2018, var det første gang, at loven blev taget i brug.

Som begrundelse for at indføre zonen henviste Fyns Politi på daværende tidspunkt til to skudepisoder den 24. januar og den 29. januar. Ingen personer blev ramt.