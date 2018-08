Politi efterforsker voldtægt af 14-årig ved Dana Cup

Pigen har over for politiet beskrevet som en muskuløs, mørk dreng omkring 17 år.

Nordjyllands Politi efterforsker en voldtægt af en 14-årig pige i forbindelse med fodboldstævnet Dana Cup ved Hjørring.

Voldtægten foregik ifølge politiet fredag aften. Sagen er den anden sag om voldtægt ved årets Dana Cup-stævne.

Ifølge politiet blev pigen voldtaget, efter at hun have været til fest i Vendia-hallen. Det skete, da hun forlod hallen for at lede efter en veninde.

I stedet mødte hun to unge mænd på Thomas Morrildsvej. Den ene af mændene forlod stedet, og pigen og den anden mand gik hen til et telt på Sportspladsen Landlyst.

Her blev pigen ifølge politiet voldtaget.

Signalementet af gerningsmanden lyder: mørk af udseende, cirka 17 år, 185 centimeter høj, muskuløs, kortklippet og sort, krøllet hår i siderne og nakken.

Han var iført sort cowboyjakke, sorte cowboybukser og hvid t-shirt og talte engelsk.

Forleden blev en 16-årig dreng varetægtsfængslet for voldtægt af en 17-årig pige.

Overgrebet skete natten til onsdag på en sti nær Idræts Alle, hvor pigen var på vej fra et festligt arrangement.