Politi: Sociale projekter for over 20 millioner var fup

Satspuljen blev systematisk misbrugt af to mænd, hævder Københavns Politi. De ventes at tilstå i retsmøde.

"Fra håbløshed til tryghed". "Bryd bandernes fødekæde". "Fra humus til rødgrød - støtte til udsatte minoriteter".

Overskrifterne på en lang række sociale projekter lød forjættende, og Socialstyrelsen og andre myndigheder sagde da også ja til at yde en kontant opbakning.

Men det var alt sammen varm luft, hævder Københavns Politi efter en større efterforskning af ansøgninger om og udbetalinger af penge fra især satspuljen.

I en 60 sider lang skrivelse, som anklagemyndigheden har indleveret til retten, placeres de mange projekter i et forbryderisk lys. Paragrafferne drejer sig om groft svig med tilskudsmidler, bedrageri og dokumentfalsk.

I alt skal der være blevet udbetalt cirka syv millioner kroner til projekter, som aldrig blev til virkelighed. Og samtidig skal der på lige så bedragerisk vis være blevet ansøgt om yderligere godt 18 millioner kroner, fremgår det af politiets sigtelser.

Midlet var blandt andet falske papirer med underskrift af en statsautoriseret revisor.

To mænd har siddet varetægtsfængslet siden anholdelserne i november og december sidste år. Dengang vakte sagen en del opsigt, fordi den kom frem kort tid efter affæren med Britta Nielsen, der var ansat i Socialstyrelsen.

9. juli er der planlagt et retsmøde, hvor mændene ventes at erklære sig skyldige.

Mange af projekterne drejer sig om indvandreres forhold. For eksempel blev der bevilget støtte til indsatser vedrørende somaliere, der har problemer på grund af misbrug af khat eller alkohol.

Socialstyrelsen har den altoverskyggende rolle som offer. Men der er også andre, som ifølge politiet har haft en kostbar kontakt med de to fængslede, som begge er 30 år.

For eksempel har to forvaltninger i Københavns Kommune også åbnet kasserne. Men svindlen har desuden ifølge politiet ramt Trygfonden, Slots- og Kulturstyrelsen, Aids-Fondet og Siri, som er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Siri administrerede en pulje med sigte på dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling. På et tidspunkt blev der bevilget 383.940 kroner til projektet "Demokratisk medborgerskab - muligheder og forpligtelser".

Men de to mænd havde ingen som helst planer om at gøre det til virkelighed, mener Københavns Politi. "Puljemidlerne blev anvendt til andre, uvedkommende formål", hedder det.

Hvad disse var, ønsker senioranklager Mads Schønning Frandsen ikke at udtale sig om forud for retsmødet.

Men han bekræfter på forespørgsel, at politiet ikke har beslaglagt værdier eller penge hos mændene. De cirka syv millioner, som blev udbetalt, er altså væk.

I øvrigt havde et af deres projekter titlen "Springbræt til en bedre økonomi".