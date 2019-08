Sangerinden og stjernen Pinks manager og andre af hendes folk var om bord på det fly, der natten til tirsdag forulykkede i Aarhus Lufthavn. Det oplyser Kristin Svendsen, der stod for billetsalget til Pinks koncert mandag aften i Oslo, til den norske avis VG.

Ingen kom til skade, da flyet brød i brand, efter at det forulykkede i forbindelse med en landing i Aarhus Lufthavn.

- Pink var ikke personligt med i flyet. Men hendes manager var med og flere andre turnémedlemmer, men det er gået godt med alle, siger Kristin Svendsen til VG.

Pink skal onsdag aften spille en koncert i Horsens. Derfor var personalet på vej fra Oslo til det østlige Jylland natten til tirsdag.

Brandvæsnet fik slukket branden, og de ti personer blev kørt til et hotel, hvor de har overnattet. Ud over en besætning på tre personer - to fra Tyskland og en fra Østrig - var der fire amerikanere, to australiere og en brite på flyet.

Hændelsen skal nu undersøges af Havarikommissionen. Politiet kan derfor ikke udtale sig yderligere om årsag eller andre omstændigheder ved ulykken.

Ifølge arrangørerne af koncerten i Danmark får det tilsyneladende ikke nogen betydning for koncerten i Horsens onsdag aften.

Arrangørerne, Horsens & Friends, har ikke fået nogle oplysninger om, at hændelsen ændrer noget. Hvis den situation ændrer sig, vil det blive meldt ud, oplyser de.

Pink gjorde i starten af 00'erne sin entre på musikeliten med sit andet album "Missundaztood". Siden har hun hentet tre Grammy-priser og yderligere 17 nomineringer.

Hun er i øjeblikket på turné med sit seneste album "Beautiful Trauma" - hvilket også er navnet på turnéen.