Peter Madsens elskerinder: Han overskred ingen grænser

Anklagemyndigheden mener, at Peter Madsen kan have kvalt Kim Wall ihjel, inden han parterede hendes lig.

Den drabstiltalte Peter Madsen er gennem årene kommet i det københavnske swinger- og S/M-miljø, men mandag fortæller to elskerinder i Københavns Byret, at han aldrig har overskredet deres grænser.

Anklagemyndigheden mener, at Madsen under en tur i ubåden "UC3 Nautilus" 10. august i fjor mishandlede den svenske journalist Kim Wall seksuelt, og at han i den forbindelse slog hende ihjel - muligvis ved kvælning.

I mandagens retsmøde beskriver ingen af kvinderne imidlertid Madsen som en aggressiv mand. Begge vidner har blandt andet opfordret den tiltalte til kvælningssex, men ifølge dem interesserede det ham ikke.

- Vi eksperimenterede. Vi prøvede, hvor han lagde hænderne omkring min hals. Men det var ikke, hvor han trykkede til, siger en af kvinderne.

Det andet vidne, der lærte Madsen at kende tilbage i 2015, beskriver ham som en mand uden den store selvtillid.

- Det, vi har lavet under fire øjne, har været meget stille og roligt. Mit indtryk er, at han er en meget usikker mand. Peter har aldrig været grænseoverskridende i mit nærvær, med mindre jeg har bedt ham om det.

Hun oplyser desuden, at Madsen har deltaget i to forskellige pornofilm, men ifølge hende var der aldrig tale om ekstrem sex.

- Jeg har bedt ham om at smække mig, men så sagde han "nej, du bliver jo helt rød", forklarer kvinden.

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen er dog af den opfattelse, at Madsen ofte gik betydeligt længere. Også i selskab med dette vidne.

Han henviser til en sms-korrespondance, som viser, at vidnet og en tredje kvinde planlagde at have en trekant i ubåden sammen med Madsen i tiden omkring Kim Walls død 10.-11. august.

I den forbindelse havde Madsen og den tredje kvinde tilsyneladende talt om muligheden for at lave dødsporno - også kendt som snuff.

- Har du og (navnet på den tredje kvinde, red.) talt om, at Peter Madsen ville lave en snuff-film i ubåden?, spørger anklageren.

- Ja, det har vi. Hun fortalte mig, at Peter Madsen var meget fascineret af døden, siger vidnet. Hendes opfattelse var dog på ingen måde, at der skulle ske noget ulovligt.

- Jeg havde den opfattelse, at de ville binde mig op og gøre søde og slemme ting, siger hun.

På sejladsen med Kim Wall medbragte Madsen et videokamera, og det er angiveligt blandt andet derfor, at anklagemyndigheden ønsker at kende mere til Madsens interesse for snuff.

Imidlertid er der ikke fundet beviser for, at den tiltalte foretog optagelser på turen, der kostede Wall livet.

Madsen nægter sig skyldig i drab og hævder, at 30-årige Wall døde i en ulykke, og at han efterfølgende besluttede sig for at partere liget.