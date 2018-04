Peter Madsen får livstid for uhyggeligt drab i ubåd

Københavns Byret straffer ubådskaptajn Peter Madsen med fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Fængsel på livstid er landets strengeste straf og betyder, at Madsen allertidligst vil kunne blive løsladt efter 12 års fængsel.

Langt de fleste afsonere af en livstidsdom tilbringer dog endnu længere tid bag tremmer, og enkelte dømte slipper aldrig ud.

Det sker kun meget sjældent, at drabssager med et enkelt offer udløser livstid. Men i dette tilfælde har retten vurderet Madsens handlinger som værende så ekstreme, at forbrydelsen må straffes hårdest muligt.

- Det er en enig domsmandsret, der er kommet til dette resultat, siger retsformand Anette Burkø om afgørelsen.

Den på mange måder usædvanlige sag, der har vakt opsigt verden over, begyndte en varm solskinsdag i august sidste år.

Gennem noget tid havde freelancejournalisten Kim Wall forsøgt at lande et interview med den excentriske ubådsbygger, og pludselig sagde han ja.

Interviewet skulle foregå den 10. august i Madsens hjemmebyggede ubåd, og ved 19-tiden stævnede de to derfor ud fra Refshaleøen i København.

Planen var egentlig, at Wall nogle dage senere skulle flytte til Kina med sin danske kæreste.

Men der skulle gå 11 dage, før nogen igen så noget til den unge journalist. Det skete, da hendes torso skyllede i land på det sydlige Amager.

I mellemtiden var Madsen både blevet anholdt og fængslet - sigtet for drab.

I første omgang hævdede han, at han havde sat Wall af på Refshaleøen om aftenen den 10. august. Siden lød forklaringen, at hun havde fået en tung luge i hovedet, og at hun døde af kraniebrud.

Da hovedet nogen tid efter dukkede op i havet, var der imidlertid ingen tegn på sådanne skader, og derfor sadlede Madsen om på ny.

Nu siger han, at der er tale om en enorm misforståelse, og at hans svenske gæst ikke blev dræbt, men at hun derimod døde i en frygtelig ulykke med varm udstødningsgas, mens han var på ubådens dæk.

Men alt dette forkaster retten. Den enige domsmand finder det bevist, at Peter Madsen efter forudgående planlægning bandt, sexmishandlede og dræbte Kim Wall under turen i ubåden.