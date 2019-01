Personelfalsk og knivsager: Storkontrol af den sydgående trafik stoppede 350 personer

Padborg: Omkring 350 personer blev kontrolleret tirsdag, da Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi afviklede en stor kriminalitetskontrol på den sønderjyske motorvej. Kontrollen foregik ved rastepladsen Oksekær Vest lidt nord for grænsen, hvor politiet vinkede en del af den sydgående trafik ind til siden, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Og den aktion kom der flere sager ud af.

En afrikansk kvinde blev anholdt og sigtet for personelfalsk, da hun har brugt et ID-kort, der tilhører en anden person. En anden afrikansk kvinde havde et ugyldigt kørekort. Der blev også oprettet tre knivsager i forbindelse med storkontrollen, og der var desuden tre sager vedrørende Schengen-efterlysninger af personer eller papirer.

Ved kontrollen var der en stor gruppe betjente, politikadetter, toldere samt en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen, som undersøgte papirer og køretøjer. Ved dyretransporter blev der givet et par mindre påtaler. Blandt betjentene var også en gruppe fra Tungvognscenter Syd, som kontrollerede lastbiler.