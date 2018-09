Frifindelsen af fire mænd, som var anklaget for at have sexkrænket en ung kvinde, får nu flere politikere til at rejse spørgsmål om, hvorvidt kvinders retsstilling er for svag i voldtægtssager.

Det skriver Jyllands-Posten lørdag.

- Det skriger til himlen, at der har været fire mænd om en kvinde, og at kvinders retsstilling i sådan en sammenhæng er meget, meget dårlig, siger Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, til avisen.

Reaktionen fra retsordføreren kommer, efter at Retten i Herning fredag ikke fandt det tilstrækkeligt bevist, af fire mænd i alderen fra 22 til 26 år havde sexkrænket en 19-årig kvinde.

Kvinden har påstået, at hun intet kan huske fra samværet med de fire mænd, fordi hun mod sin vilje var blevet tvunget til at indtage en pille. Og i dopet tilstand kunne hun ikke modsætte sig.

Mændene derimod hævdede, at hun have givet sin accept til seksuelt samvær.

Under alle omstændigheder aktualiserer sagen debatten om, hvordan kvinder har mulighed for at sige fra. Det mener SF's retsordfører, Karsten Hønge.

- Hvis kvinder ikke har mulighed for at sige fra, så skal det forstås som en afvisning, siger han til Jyllands-Posten og opfordrer politikerne til at indføre en retspraksis, "der i højere grad tager kvindens parti".

Socialdemokratiet er parat til at ændre lovgivningen, så der kommer en markant skærpelse af samtykkebegrebet.

- Når der, som i dette tilfælde, er flere mod en kvinde, en stor aldersforskel, eller der har været høj beruselse hos ofret, skal de pågældende have en særlig forpligtelse til at sikre, at der foreligger et samtykke, siger retsordfører Trine Bramsen.

Venstre deler synspunktet, oplyser partiets retsordfører, Preben Bang Henriksen til avisen.