Paludan-demo på Blågårds Plads aflyst: 24 timers forbud

Politiets samlede trusselsvurdering gør, at Paludan ikke må demonstrere på Blågårds Plads det næste døgn.

Rasmus Paludan har fået forbud mod at demonstrere på Blågårds Plads i København det næste døgn. Derfor er den demonstration, han havde anmeldt på pladsen klokken 16.01 tirsdag, aflyst.

Det oplyser Paludan, der har stiftet det islamkritiske parti Stram Kurs, til Ritzau.

Paludan har varslet en ny demonstration på Blågårds Plads onsdag klokken 17.

- Jeg bliver ved med at anmode om demonstrationer der, til jeg får lov at afholde en, siger han.

Rasmus Paludan har de seneste uger afholdt demonstrationer, som har medført optøjer. Under sine demonstrationer kaster han typisk med eller sparker til en koran. Nogle gange afbrænder han den.

Paludan fik for nylig en dom for racisme. Den har han dog anket til landsretten.

Ifølge Rasmus Paludan har han anmodet om at afholde demonstrationer flere steder i Københavns politikreds tirsdag, herunder flere uden for de skærpede strafzoner. Dem har han dog fået afslag på fra politiet, oplyser han.

Politiet har godkendt, at han kan afholde en demonstration ved Tårnby Gymnasium klokken 17 tirsdag.

Københavns Politi bekræfter, at det løbende er i dialog med islamkritikeren.

Det er den samlede, generelle trusselsvurdering ved pladsen under demonstrationerne, der gør, at Paludan har fået et forbud det næste døgn, oplyser Københavns Politi.

Det kan endnu ikke oplyses, om den varslede demonstration på Blågårds Plads onsdag får lov at finde sted.