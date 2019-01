Påkørsel giver store forsinkelser for togrejsende på Sjælland

En personpåkørsel nær Borup Station forstyrrer onsdag morgen togtrafikken på Sjælland. Det oplyser DSB.

Som følge af påkørslen, der blev anmeldt klokken 05.33, holder togene stille omkring Borup og forårsager dermed massive forsinkelser for de rejsende.

- Der er bestilt togbusser, der vil køre mellem Roskilde Station og Ringsted Station, skriver DSB.

DSB's presseafdeling tilføjer over for Ritzau, der i hvert fald vil gå to timer, inden togdriften på strækningen igen er normaliseret.

De første togbusser ankom ved de to stationer omkring klokken 06.30.