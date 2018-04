Overblik: Her er de seneste ti års livstidsdomme

Københavns Byret har onsdag idømt ubådskaptajn Peter Madsen fængsel på livstid for drabet på Kim Wall.

Her er et overblik over de seneste ti års domme til livstid i Danmark:

2018: Østre Landsret: 27-årige Alexander Jensen for at have dræbt sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste med et oversavet jagtgevær.

2018: Østre Landsret: Ian Ramm Hansen, en fremtrædende Bandidos-rocker, for at have skudt tre unge, mens de lå og sov i en lejlighed på Frederiksberg.

2017: Vestre Landsret: 49-årige Christian Andersen for drab på Hanne Pedersen samt efterfølgende tyveri og ildspåsættelse. Andersen er tidligere dømt for drab på en anden kvinde.

2016: Østre Landsret: Den 23-årige Asbjørn Haferbier for drab på to mænd i en grusgrav i Sorø.

2016: Vestre Landsret: Peter-Thue Rudgaard for under en ferie i Tyskland at sætte ild til bilen med sine to døtre på bagsædet, der begge døde.

2016: Højesteret: Jørgen Saugsted for drab på advokat Anders Lindholt og forsøg på at dræbe sin tidligere svigersøn.

2012: Østre Landsret: Vincent Smith for at have skudt og dræbt ægteparret Bjarne Johansen og Heidi Nielsen i Tusindårsskoven i Odense.

2012: Vestre Landsret: Andreas Linnet og Jonas Melchior Hansen for drab på 68-årige Elke Mamsen og hendes voksne søn Hans i Møgeltønder.

2011: Københavns Byret: Den såkaldte Amagermand, Marcel Lychau Hansen, for to drab og seks voldtægter.

2011: Retten i Lyngby: Morten Skipper-Pedersen for drab på sine tre børn på to, otte og ti år i Birkerød.

2011: Østre Landsret: Steen Lassen for drab på sin hustru og parrets to døtre i Greve.

2010: Retten i Sønderborg: John Knudsen for gennem 30 timer at have sexmishandlet den 52-årige Kirsten Bay Andersen på sin båd, inden han kvalte hende og smed liget i Haderslev Fjord.

2008: Vestre Landsret: Den 33-årige Martin Petersen for at have kvalt og stukket sin tidligere samleverske og parrets to børn på fire og seks år til døde i Sønderborg.

Kilder: Kriminalforsorgen og Ritzau.