Otte kraftige eksplosioner i løbet af et halvt år

Politiet har nedsat en specialgruppe til at vurdere eventuel sammenhæng mellem eksplosioner.

En specialgruppe hos politiet er i gang med efterforske syv tidligere eksplosioner i hovedstadsområdet, skriver DR Nyheder torsdag.

Angrebet mod Skattestyrelsen tirsdag aften er den ottende kraftige eksplosion, og ingen af de syv tidligere sager er blevet opklaret.

Et par af de øvrige tilfælde skete nær Mjølnerparken i København og i Vallensbæk, og noget kunne tyde på en vis sammenhæng, vurderer en rådgivende ingeniør ifølge DR Nyheder.

- Jeg tror, det vil være svært at have otte tilfældige og adskilte eksplosioner, som ikke har noget med hinanden at gøre, siger Erik Lauritzen, som ifølge DR Nyheder er ekspert i sprængstoffer.

- Der findes jo kriminelle miljøer, hvor der cirkulerer eksplosivstoffer, ligesom der cirkulerer våben. Det er en interessant vare for kriminelle, siger Erik Lauritzen.

I DR's opgørelse indgår blandt andet en eksplosion i en varevogn nær Mjølnerparken. På stedet havde den omstridte politiker og advokat Rasmus Paludan annonceret en optræden.

I sagen om Skattestyrelsen deltager PET og Rigspolitiet i øvrigt i det opklaringsarbejde, som Københavns Politi er i gang med.

- PET følger situationen tæt og er i løbende dialog med Københavns Politi om efterforskningen af eksplosionen ved Skattestyrelsen tirsdag aften, hedder det i en udtalelse torsdag.

PET følger også udviklingen i trusselsbilledet og er i dialog med politiet om eventuelle tiltag, oplyser man.