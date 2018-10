Tidligere på morgenen gik trafikken på motorvejen ved Kolding i nordgående retning helt i stå.

Klokken 8 blev Sydøstjyllands Politi ringet op, da der var sket et uheld mellem Hylkedal og Kolding. En tysk og en dansk bil var kørt sammen. Man mener, at de to uheld er affødt af et større uheld længere mod nord, hvor to lastbiler og en personbil ifølge politiets oplysninger var kørt sammen.

Grundet uheldet har der været kødannelser på op til 40 minutter, og ifølge JydskeVestkystens oplysninger stod trafikken i en længere periode helt stille.

Trafikken er dog så småt ved at være normaliseret, men højre spor er fortsat spærret. det betyder, at bilister opfordres til at køre langsomt forbi oprydningsarbejdet. Der er dog stadigvæk op mod 15 minutters kø.

Politiet forventer at være færdige med oprydningen klokken 10.45.

Der er ifølge politiets oplysninger ingen personlig skade sket.

Opdateres...