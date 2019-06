Oliedirektør dømt for milliontab: Nu vil han frifindes

Direktør vil frifindes i landsretten for at have påført OW Bunker et milliontab, der førte til konkurs.

Historien om et af danmarkshistoriens største virksomhedskollaps bliver genoprullet, når Vestre Landsret mandag tager hul på ankesagen mod oliedirektør Lars Møller.

Han var direktør i Singapore-selskabet Dynamic Oil Trading, et datterselskab under den nordjyske koncern OW Bunker, der solgte skibsbrændstof for milliarder af kroner over hele verden.

Alt tegnede lyst og lovende, da kapitalfonden bag OW Bunker, Altor, sendte firmaet på børsen i marts 2014.

Bare otte måneder senere måtte selskabet trække stikket og erklære sig konkurs.

Smertensbarnet var koncernens datterselskab i Singapore, som viste sig at have givet alt for store kreditter til en af kunderne, Tankoil.

Lars Møller havde fået bevilget en kreditramme på ti millioner dollar af OW Bunkers ledelse i Nørresundby. Men Singapore-direktøren gav angiveligt langt større kreditter, end han havde lov til.

Det konkluderede Retten i Aalborg, som for et år siden idømte direktøren halvandet års fængsel for at have tilsidesat sine pligter og været årsag til et milliontab for virksomheden.

Retten konkluderede, at direktøren gennemførte handler med Tankoil for 90 millioner dollar, uden at det blev bogført i koncernens regnskabssystem.

Da Tankoil ikke kunne betale, trak det tæppet væk under OW Bunker, som led et tab på godt en halv milliard kroner.

Anklagemyndigheden mente, at direktøren havde handlet, som han havde, for at opnå en millionbonus.

Men det fandt retten ikke bevist, og derfor blev han frifundet for mandatsvig af særlig grov karakter.

I stedet blev han dømt efter en mildere paragraf om tilsidesættelse af pligter med økonomisk tab til følge.

Dommen blev anket af Lars Møller til frifindelse.

I Vestre Landsret siger hans forsvarsadvokater, at man blandt andet vil gøre gældende, at der slet ikke eksisterede en kreditramme på ti millioner dollar.

Bagmandspolitiet kontraankede dommen til skærpelse og vil søge at bevise, at direktøren begik mandatsvig med økonomisk vinding til følge.

Udfaldet af sagen kan få betydning for investorer og aktionærer, der er klar med et erstatningskrav i milliardklassen.

Senest har 2400 private aktionærer fået fri proces til et gruppesøgsmål mod den tidligere ledelse samt kapitalfonden Altor.

Der er afsat otte retsdage til sagens behandling i landsretten.