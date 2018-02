Ofre kræver godtgørelse i sag om deling af sexvideoer

En kæmpe sag om deling af sexvideoer begynder mandag. To ofre vil kræve en godtgørelse for tort.

Hvis tiltalte i en omfattende sag om deling af sexvideoer på Facebook dømmes skyldige, bør byretten tilkende ofrene en godtgørelse for at være blevet krænket.

Det mener bistandsadvokat Helle Hald, der repræsenterer et af ofrene i sagen.

I sexvideoen ses en 15-årig pige og en 15-årig dreng, og det er de to, som nu kan ende med at få en godtgørelse for tort i sagen. Helle Halds opgave som bistandsadvokat er at beskytte ofrene mest muligt i sagen.

Det handler blandt andet om at kræve tortgodtgørelse, som det ofte sker i sager, hvor ofre er blevet krænket.

- Det bliver spændende at se, hvordan retten vil lægge sig erstatningsmæssigt samt hvilket beløb, retten vil finde passende, hvis de bliver dømt, siger bistandsadvokaten, der repræsenterer den 15-årige dreng.

Mandag tager Retten i Randers og Retten i Lyngby hul på de første prøvesager i sagen, hvor politiet har meldt ud, at flere end 1000 personer vil blive sigtet.

Prøvesagerne repræsenterer forskellige typer af sager i det samlede sagskompleks. I de første fire sager er der tale om deling til mellem 1 og 59 personer.

Desuden er de tiltalte i prøvesagerne både piger og drenge, og personer over og under 18 år.

Bistandsadvokaten ønsker ikke at oplyse, hvor stort et beløb hendes klient vil kræve i godtgørelse.

- Det er første gang, vi har set, at en video er blevet delt og gået viralt, som tilfældet er i sagen.

- Der er selvfølgelig retspraksis i andre situationer, hvor andre har delt uberettiget har delt optagende fotos eller videoer. Der er givet godtgørelse i størrelsesordenen fra 40.000 til 50.000 kroner.

- Men det er altså ikke noget, hvor der er sket deling i samme omfang, siger Helle Hald.

Selv om ofre ofte bliver kaldt ind som vidner i retssager, så er det ikke sket i de første prøvesager.

- I lige præcis denne sag handler det om selve delingen. Der er ikke så meget at udtale sig om som offer, siger hun.

Den første sag begynder klokken ni mandag morgen i Randers, og her vil en 20-årig mand fra Syddjurs blive mødt af en anklage om at have delt en sexvideo med 12 personer i perioden fra 2016 til 2017.

Han nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer, Dorthe Østerbye. Det samme gør den tiltalte i Retten i Lyngby, oplyser forsvarer Henrik Juel Halberg.

Der er yderligere tre prøvesager tirsdag og onsdag.