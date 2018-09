Milena Penkowa kæmper for at beholde sin doktorgrad. Få et overblik over de mange sager vedrørende hjerneforskeren Penkowa her.

* Marts 2010:

Milena Penkowa bliver suspenderet fra sit professorat på Københavns Universitet (KU).

Det sker, efter at hun bliver tiltalt for underslæb for 27.000 kroner, dokumentfalsk og falsk anklage ved at skyde skylden for bedraget på en af sine studerende. Hun idømmes senere tre måneders betinget fængsel.

* Oktober:

Penkowa bliver mistænkt for fusk med sine forskningsresultater, efter at to studerende når det stik modsatte resultat end hjerneforskeren, da de laver samme undersøgelse som hende. Sagen indberettes til KU's ledelse.

* November:

Milena Penkowa bliver fyret. Samtidig kommer det frem, at hun har brugt mellem to og tre millioner kroner af sin rekordstore bevilling fra IMK Almene Fond til private formål som advokatregninger, tøj, rejser og middage.

Penkowa tilbagebetaler 276.000 kroner af sin bevilling, mens Københavns Universitet betaler 2,1 millioner kroner tilbage til fonden.

* Februar 2011:

Weekendavisen skriver, at Penkowa har begået dokumentfalsk for at dække over ikkeeksisterende rotteforsøg og har løjet sin mor og søster døde.

* Marts:

Københavns Politi foretager ransagning på Penkowas tidligere laboratorium og sigter hende for bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med en række påståede dyreforsøg i Spanien i 2003.

Kammeradvokaten slår fast, at rektor på Københavns Universitet Ralf Hemmingsen begik en fejl, da han skulle tjekke Penkowas rotteforsøg i Spanien fra 2003. Universitetets bestyrelse konkluderer dog, at det ikke skal have konsekvenser for rektor.

Kammeradvokaten kritiserer også, at KU tillod, at Penkowa i 2008 indstillede sig selv til Videnskabsministeriets EliteForsk-pris, som hun blev tildelt året efter.

* Maj:

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) tager EliteForsk-prisen fra Milena Penkowa efter indstilling fra Københavns Universitet.

* August 2012:

Et uafhængigt internationalt forskerpanel finder klare tegn på snyd i yderligere 15 af Penkowas videnskabelige artikler i perioden fra 2000 til 2005, mens hun fik sin ph.d., og inden hun fik sin doktorgrad.

På baggrund af det internationale forskerpanels undersøgelse videresender KU konklusionerne til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), som har kompetencen til at afgøre, om en forsker er uredelig.

UVVU afgør i de to første af flere sager, at Penkowa har fusket og er videnskabeligt uredelig i begge sager.

* Juni 2013:

Retten på Frederiksberg frifinder Weekendavisens journalist Poul Pilgaard Johnsen i injuriesag anlagt af Penkowa. Hun dømmes til at betale sagsomkostninger på 65.000 kroner. Hun anker ikke til landsretten.

* November 2014:

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi rejser i sagen, hvor der i marts 2011 blev rejst sigtelse, tiltale for dokumentfalsk mod Milena Penkowa. Hun anklages for at have forfalsket dokumentation for, at der skulle være foretaget en række rotteforsøg i Spanien.

I første omgang vil Københavns Politi ikke rejse tiltale, men Statsadvokaten i København dikterer, at det skal der.

* Juni 2015:

UVVU med landsdommer Anne Thalbitzer i spidsen slår i en ny sag fast, at Penkowa ikke har udvist videnskabelig uredelighed i forbindelse med rotteforsøg i en sag, som blev rejst af KU-professor Elisabeth Bock i november 2012.

* September 2015:

Københavns Byret idømmer Milena Penkowa ni måneders betinget fængsel i dokumentfalsksagen. Penkowa anker dommen til Østre Landsret.

* September 2016:

Østre Landsret frifinder Milena Penkowa for anklagen om groft dokumentfalsk. Landsdommerne er dog enige om, at Penkowa er skyld i dokumentfalsk. Men fordi der ifølge afgørelsen ikke er tale om et groft tilfælde, er sagen forældet.

* September 2017:

Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet beslutter sig for at tage doktorgraden fra Milena Penkowa.

Rådet siger, at Penkowa aldrig havde fået lov at indlevere en ny doktordisputats i 2006, hvis falskneriet fra 2003 havde været kendt.

Milena Penkowa varsler, at hun vil indbringe afgørelsen for retten.

Efteråret 2018:

Københavns Byret fastsætter dato for retsmødet. Det bliver den 19. november 2018.