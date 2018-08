Nyt knivoverfald i Esbjerg: To mænd på skadestuen med skader

Esbjerg: Søndag klokken 13.53 overværede et vidne, hvordan tre-fire mænd overfaldt to andre i krydset Sædding Ringvej-Smedevej. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldsmændene kørte i en mellemblå bil, mens de to ofre kørte i en blå bil. Efter overfaldet kørte begge biler ad Sædding Ringvej mod Gjesing.

Få minutter senere kom to mænd ind på skadestuen på Sydvestjysk Sygehus - Begge med slagskader. Den ene havde imidlertid også et knivstik, der dog ikke var livstruende.

Lørdag aften udspillede et andet overfald sig i samme område. Det er fortsat Syd- og Sønderjyllands Politis formodning, at det drejer sig om opgør mellem to grupper i byen, der er i konflikt.

Politiet hører meget gerne fra alle, der har set eller hørt noget, der kan sættes i forbindelse til det skete, eller som i øvrigt har oplysninger i sagen.

Du kan ringe på telefon 114.

Syd- og Sønderjyllands Politi har fortsat ekstra patruljering i byens gader.