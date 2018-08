BAD SEGEBERG: Igen har der i nattetimerne været stenkast mod trafikanter på det nordtyske motorvejsnet. I en pressemeddelelse fortæller politiet onsdag, at der to gange er blevet kastet sten fra den samme bro over motorvej A21 mellem Bad Segeberg og Bargteheide i det sydøstlige Slesvig-Holsten.

Stenkastene fandt sted søndag og mandag. Mandag blev en bil ramt, men ingen kvæstet.