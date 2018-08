Ny køreprøve venter: Kørte 149 km/t på landevej

Vejen: Fredag eftermiddag oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at der ville være fartkontrol på den særlig strækning Lunderskovvej nord for Vejen, hvor fartgrænsen er 80 km/t. .

På trods af advarslen blev hele 59 bilister blitzet og kan derfor se frem til en bøde. Samtidig får otte af disse et klip i kørekortet.

En enkelt trådte så hårdt på speederen, at hastigheden blev målt til hele 146 km/t.

Vedkommende skal derfor - ud over at betale en klækkelig bøde - bestå en ny køre- og teoriprøve for at beholde sit kort.