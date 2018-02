Vil du gerne have information om færdselkontroller, forbrydelser og efterlysninger, så kan du nu følge Sydøstjyllands Politi på Facebook. Manglende ressourcer holder til gengæld Syd- og Sønderjyllands Politi fra at bruge det sociale medie indtil videre.

Hvordan er hverdagen som politibetjent i Sydøstjylland? Det er et af de spørgsmål, som Sydøstjyllands Politi nu vil forsøge at besvare på Facebook, hvor borgere på en nyoprettet side kan følge politiets arbejde.

Konkret kan Facebook-siden for eksempel benyttes til at efterlyse vidner til opklaringen af forbrydelser, ligesom politiet vil forsøge at oplyse borgerne med gode råd om at forhindre indbrud, information om færdselskontroller og historier fra politiets hverdag.

- Det er vigtigt for os at være til stede der, hvor borgerne er, og det er de på Facebook. Vi går online på Facebook for at få et medie, hvor vi er i mere direkte kontakt med borgerne i politikredsen, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hidtil har politikredsen været på det sociale medie Twitter, hvor opslagene holdes på maksimalt 280 tegn, og denne kanal vil fortsat blive brugt.

- Vi har prøvet vores tilstedeværelse af på Twitter, og det er velegnet til vores operative kommunikation, men Facebook har råbt efter os, siger Ulla Kaspersen, kommunikationschef fra Sydøstjyllands Politi.

Hun fortæller, at de emner, som politikredsen vil dele med brugerne på Facebook, sagtens kan være de samme som på Twitter, men at Facebook er bedre til længere og mere dybdegående vinkler og historier.