Norsk kriminalpoliti: Tyder på at drabsvideo er ægte

Kripos mener ikke, at der er noget, der tyder på, at drabsvideo fra Marokko ikke skulle være ægte.

Alt tyder på, at en drabsvideo fra Marokko er ægte, oplyser det norske kriminalpoliti, Kripos, i en pressemeddelelse.

- Når det kommer til vurderingen af videoen, som angiveligt viser drabene, mangler der fortsat en del arbejde med teknisk analyse og vurdering af videoen.

- Vi mener alligevel at have grundlag for at sige, at der indtil videre ikke er noget konkret, der tyder på, at videoen ikke er ægte, skriver Kripos.

Den danske kvinde Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland blev mandag fundet dræbt i Marokko.

Kripos oplyser i pressemeddelelsen, at det samarbejder tæt med det danske politi i efterforskningen af sagen.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark har fredag ikke meldt noget ud i forhold til vurderingen af den omtalte video.

PET har dog tidligere oplyst, at der på internettet florerer en video, som angiveligt viser drabet på en af de to kvinder.

Fire personer er indtil videre anholdt i drabssagen.

Kripos har fået bekræftet fra myndighederne i Marokko, at de anholdte er de samme, som optræder i en anden video med fire mænd, som sværger troskab til den militante gruppe Islamisk Stat.

Videoen af de fire mænd skal være optaget i forrige uge - før drabene.

Hverken Danmark eller Norge bliver angiveligt nævnt i videoen. Mændene siger heller ikke noget specifikt om, hvilke handlinger de vil udføre.

Den ene af mændene blev anholdt tirsdag i Marrakesh. De tre andre blev anholdt torsdag - også i Marrakesh. De havde angiveligt våben på sig.

Det skriver den norske avis VG, der har talt med buschaufføren på den bus, hvor anholdelsen fandt sted.

De to skandinaviske kvinder blev slået ihjel i forbindelse med en tur mod toppen af bjerget Toubkal i Atlas-bjergene. De havde slået lejr nær byen Imlil.

Ifølge lokale medier camperede de mistænkte mænd i nærheden af kvinderne.