Narkosag ved grænsen: Syriske statsborgere dømt fængsel og udvisning

Sønderborg: To syriske statsborgere med midlertidig opholdsholdstilladelse i Danmark er blevet idømt otte års fængsel og udvisning for at have indsmuglet en liter flydende amfetamin samt 1178 gram heroin, ifølge en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi samt et Tweet fra Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjylland. Dommen faldt ved Retten i Sønderborg.

De to personer blev standset ved grænsen den 15. maj klokken 01.20, hvor de og deres bil blev kontrolleret af Tolden.

De to syriske statsborgere har siddet varetægtsfængslet siden maj, og de har begge valgt at anke dommen.