Naboer til den dræbte: Han var en stille mand med hjerteproblemer og et rend af hurtige besøgende

Utrygheden kan mærkes på Tinghøjs Allé, hvor politiets teknikere fortsat arbejder, og hvor et stort område hegnet ind af afpærringstape vidner om, at den 76-årige mand blev dræbt i sin lejlighed for få dage siden. 39-årig mor har valgt at lyve over for sin søn, for det er for grusomt for en seksårig, at nogen har slået en mand ihjel lige inde ved siden af, synes hun.