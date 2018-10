Mor risikerer over tre års fængsel i sag om 14-årigs død

Byret ventes onsdag at afsige dom i en sag, hvor en kvinde tiltales for at efterlade to teenagere hjælpeløse.

Det er en sag uden sammenlignelige fortilfælde, heldigvis.

Sådan siger senioranklager Søren Harbo onsdag i Københavns Byret, hvor en kvinde står tiltalt for at have efterladt sin 14-årige datter og hendes jævnaldrende kæreste i hjælpeløs tilstand en lørdag aften i marts.

Anklageren har derfor svært ved at finde domme, som retten vil kunne lægge sig op ad, hvis kvinden kendes skyldig.

Dog er der mange skærpende omstændigheder fra den lørdag aften i marts, mener Harbo, der argumenterer for, at straffen bør være tre et halvt års fængsel.

- Straffen skal afspejle, at tiltalte i timer undlod at hjælpe to 14-årige, der havde brug for hjælp, og at hun gav udtryk for, at der ikke måtte komme hjælp op i lejligheden.

- Og at selv efter at drengen blev hentet af ambulance, kaldte hun ikke efter hjælp til datteren, siger senioranklager Søren Harbo onsdag i retten.

Den pågældende aften i marts var en gruppe unge samlet hjemme i kvindens lejlighed på Østerbro i København. De drak alkohol, røg hash og kæresteparret tog også receptpligtig medicin og euforiserende stoffer.

På et tidspunkt går parret ind for at sove, men de to teenagere bliver ifølge flere vidner i løbet af aftenen dårlige.

I påstanden om straf er der ifølge senioranklageren også taget hensyn til, at den pågældende aften havde store konsekvenser for datteren og kæresten.

Mens datteren blev genoplivet efter hjertestop og i dag er svært hjerneskadet, døde drengen den pågældende nat.

Moren nægter sig skyldig i ikke at have tilkaldt hjælp til dem i tide, men ifølge anklageren har vidner tydeligt belyst, at det netop var, hvad hun gjorde.

- Alle i lejligheden kunne se, at de havde brug for hjælp. De (festvidnerne, red.) fortæller om tomme pillepakker, og på det her tidspunkt burde alle alarmklokker ringe hos tiltalte, siger Søren Harbo.

- 14-årige, der ikke kan trække vejret, skal have lægehjælp. 14-årige, der har taget metadon, skal have lægehjælp. 14-årige, man ikke kan komme i kontakt med, skal have lægehjælp. Det fik de ikke i tide.

- Det er hårdt at sige, men kan man forestille sig et større svigt? spørger han.

Efter anklagerens procedure får forsvareren, advokat Anders Schønnemann Olesen, ordet. Han går efter at få sin klient frifundet.

Der ventes dom i sagen onsdag eftermiddag.