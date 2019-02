En 36-årig kvinde fra Skjern idømmes fire års fængsel for systematisk blodtapning af sin søn. Det har Retten i Herning afgjort.

Desuden frakendes kvinden retten til at virke som sygeplejerske indtil videre.

Den dømte skal endvidere betale en godtgørelse på 80.000 kroner til sønnen.

Tidligere på dagen blev kvinden fundet skyldig i mishandling af sin søn efter straffelovens paragraf 245.

Kvinden blev fundet skyldig i at have tappet en halv liter blod om ugen fra drengen, fra han var 11 måneder gammel, til han var fyldt seks år.

Det medførte, at drengen led af alvorlig blodmangel og måtte have i alt 110 blodtransfusioner.

Retten vurderer, at den nu syvårige dreng blev svækket i en grad, så han kunne være i livsfare.

Kvinden har erkendt sig delvist skyldig.

Hun lider ifølge en mentalerklæring af Münchhausen by proxy. Det er en personlighedsforstyrrelse, der får en omsorgsperson til med vilje at skade et barn for derved selv at få opmærksomhed.

Anklager Pia Koudahl argumenterede for, at blodtapningerne skulle takseres til netop fire års fængsel. Kvindens forsvarer, René Knudsen, mente, at kvinden maksimalt stod til to års fængsel.

Han bad i sin procedure retten overveje, om det virkelig tjener barnet bedst, at moren sendes flere år bag tremmer.

Kvinden har været varetægtsfængslet siden 25. september 2017. Hun skal forblive varetægtsfængslet, indtil afsoningen kan begynde, afgør retten.

Det er meget usædvanligt, at lidelsen Münchhausen by proxy optræder i danske straffesager.

Sidst det skete var i 1990, da en dengang 30-årig mor ved Vestre Landsret blev idømt seks års fængsel for grov vold mod sine to sønner.

En videooptagelse viste, at kvinden havde trukket en plasticpose over barnets hoved. Barnet overlevede. Men året inden var drengens storebror død af kvælningsanfald fremkaldt af moren.

Münchhausen by proxy er ikke en sindssygdom. Eksperter fra Retslægerådet har udtalt, at der ikke er nogen sanktion, der er mere formålstjenlig end almindelig fængselsstraf.

Den 36-årige kvinde fra Skjern modtager dommen, oplyser forsvarsadvokat René Knudsen.