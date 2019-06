Mistænkt for lægedrab bliver frivilligt i fængslet

Retten i Helsingør aflyste tirsdag formiddag et planlagt retsmøde, hvor en 54-årig drabssigtet mand ellers efter planen skulle have forsvaret sig over for en dommer.

Manden er sigtet for natten til 30. april at have dræbt læge Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje. Asperud blev dræbt med adskillige slag mod hovedet.

Da klokken blev 9.15, og retsmødet efter planen skulle gå i gang i rettens retssal E, var hverken forsvarer, anklager eller dommer dukket op.

- Den sigtede har valgt frivilligt at lade sin varetægtsfængsling forlænge, og det er den blevet i fire uger, fortæller politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands til Ritzau.

Den sigtede har siddet fængslet siden 14. maj, hvor han blev anholdt efter længere tids intensiv efterforskning. Det skete i et lukket grundlovsforhør af hensyn til politiets videre efterforskning.

Ved den lejlighed oplyste hans forsvarsadvokat, at manden nægter sig skyldig i sigtelserne mod ham, som drejer sig om drab og forsøg på røveri.

Inden politiet pågreb den mistænkte mand, bad efterforskerne offentligheden om hjælp. Politiet offentliggjorde en lydfil fra gerningsstedet, hvor man hørte en kommanderende mandestemme sige: "læg dig ned".

Efter politiets opfattelse var der tale om gerningsmandens stemme.

Hvorvidt stemmen fra optagelsen matcher den anholdtes, har politiet endnu ikke offentligt meldt noget ud om.

Det står imidlertid klart, at et andet stærkt bevis i sagen belaster den 54-årige mand. I den åbne del af retsbogen fra grundlovsforhøret fremgår det nemlig, at dna, som matcher hans, er fundet på offeret, har dagbladet B.T. tidligere skrevet.

Dna-bevisers værdi udtrykkes ved den såkaldte likelihood-kvotient, som er en afvejning af sandsynligheder.

I sagen fra Tisvildeleje har retsgenetikerne fastslået, at det er mere end en million gange mere sandsynligt, at dna-sporet stammer fra den sigtede end fra nogen anden tilfældig person i den danske befolkning.

Det er den størst mulige sikkerhed, når det gælder dna-beviser i dansk ret.