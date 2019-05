Mistænkt for flere røverier var for dårlig til retsmøde

Dommer i Aarhus har varetægtsfængslet 33-årig mand. Han sigtes for en stribe forhold.

I en sag om flere røverier mod tilfældige på gaden i Aarhus er den mistænkte blevet indlagt på retspsykiatrisk afdeling på Risskov.

Den 33-årige mand var derfor ikke i stand til at være til stede i et retsmøde søndag, hvor dommeren fængslede ham til 13. juni, oplyser politiet.

Manden blev pågrebet af vagter i en Rema 1000-forretning lørdag. Her opførte han sig voldsomt, fortalte Østjyllands Politi.

I forvejen ledte betjente efter manden efter gaderøverier, som var blevet begået på Frederiks Allé.

To mænd og en kvinde blev i tre forskellige situationer passet op og truet med kniv. De blev presset til at hæve penge i en automat.

Den 33-årige sigtes også for et tilfælde af vold og for andre lovovertrædelser. Hvordan han forholder sig, er uvist.