Mistænkt for bombeangreb er udleveret til Danmark

22-årig strittede først imod at blive udleveret til straffesag i Danmark, men det blev afvist af svensk ret.

En svensk statsborger, som sigtes for et angreb på Skattestyrelsen i København, er blevet udleveret til Danmark.

Han fremstilles for en dommer i Københavns Byret onsdag formiddag, oplyser politiet.

Den 22-årige mand sigtes for at have stået bag eksplosionen ved Skattestyrelsens bygning på Østbanegade sidst på aftenen 6. august.

Ingen mennesker kom noget til. Men bygningens facade blev ødelagt.

Dansk politi mener, at han sammen med en anden mand i en hvid Citroën Berlingo om aftenen kørte over Øresundsbroen og satte eksplosionen i værk.

Svensk politi skred til anholdelse af den 22-årige, da Danmark havde udstedt en arrestordre.

Han protesterede imod at blive udleveret, men en dommer i tingsretten i Malmø afviste hans indsigelse.

Også en 23-årig svensk statsborger mistænkes i sagen. Han er efterlyst internationalt.

Efter den voldsomme begivenhed og efter endnu en kraftig eksplosion ved en nærpolitistation i København har regeringen varslet nye tiltag.

Blandt andet overvejes det at skærpe straffen for angreb på offentlige myndigheder, har justitsminister Nick Hækkerup (S) sagt.