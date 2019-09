Mistænkt for bombe ved Skattestyrelsen anholdt i lufthavn

En 23-årig svensk mand, der har været efterlyst for eksplosion ved Skattestyrelsen, er blevet anholdt i Københavns Lufthavn, oplyser politiet onsdag.

Anholdelsen skete tirsdag aften i lufthavnen. Manden har været internationalt efterlyst, efter at en dommer i Københavns Byret fandt, at der er en begrundet mistanke mod ham. Onsdag skal manden for en dommer i København.

Eksplosionen hærgede Skattestyrelsens facade på Østerbro i København 6. august om aftenen.

I forvejen er en anden svensk statsborger varetægtsfængslet i sagen. Han er blevet udleveret til Danmark.

Politiet mener, at mændene i en Berlingo kørte over Øresundsbroen samme aften med en bombe.

Hidtil har der ikke været noget fremme om et muligt motiv til den voldsomme handling, hvor en enkelt person angiveligt fik overfladiske skrammer.

Retsmøder i sagen har været holdt bag lukkede døre. Den første anholdte mand nægter sig skyldig, har det været fremme.

I en pressemeddelelse kalder vicepolitiinspektør Brian Belling sagen meget alvorlig.

- Vi iværksatte derfor øjeblikkeligt en omfattende efterforskning, som ugen efter førte til fængslingen in absentia af de to svenske mænd.

- Nu er begge i vores varetægt, og vi ser derfor frem til at kunne komme videre i efterforskningen, udtaler han.

Pressemeddelelsen omtaler ikke udviklingen i efterforskningen af en anden meget kraftig eksplosion, som skete få dage senere i København. Her skete der en sprængning ved en lokalpolitistation.

Gerningsstedet blev inspiceret af justitsminister Nick Hækkerup (S), og regeringen har efter begge eksplosioner bebudet flere initiativer. De drejer sig blandt andet om kontrollen ved grænsen til Sverige, skærpede straffe og videoovervågning.