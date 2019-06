Medier: 21-årig dansker død i newzealandsk nationalpark

En ung mand var tilsyneladende på jagttur i et naturområde i New Zealand, da han forsvandt i sidste uge.

En 21-årig dansk mand er angiveligt fundet død i en nationalpark i New Zealand. Det skriver lokale medier ifølge Ekstra Bladet.

Manden var på jagt i området, men forsvandt i sidste uge.

Han tog på tur mandag den 3. juni, og andre jægere i området ved Cassel Flat Hut i Karangarua Valley har fortalt, at de mødte ham 6. juni. Siden har ingen set ham.

Politiet meddeler tirsdag lokal tid, at man har fundet et lig i det pågældende område, skriver mediet Radio New Zealand. Identiteten er ikke blevet endeligt bekræftet, men der menes at være tale om den 21-årige dansker.

Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser til Ritzau, at man undersøger sagen.

Det newzealandske medie Newshub skriver, at regionen nær Fox Glacier har haft koldt og vådt vejr den seneste tid. Der har også været varsler om kraftig regn.

Området i nationalparken er også kendt for at være farligt.

Ifølge mediet er mandens familie i Danmark blevet underrettet om hans forsvinden.