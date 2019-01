Medie: Notat beretter om utilstrækkelig lås på godsvogn

En test af en godsvogn som den, der i sidste uge var involveret i dødsulykken på Storebæltsbroen, viser en utilstrækkelig låsemekanisme. Det fremgår af et notat, som TV2 er i besiddelse af.

Det fremgår ikke hos TV2, hvem der har udarbejdet notatet. Men mediet oplyser, at det er udarbejdet, efter at Havarikommissionen, Deutsche Bahn, DSB, politiet og Trafikstyrelsen mandag besøgte DB Cargo.

DB Cargo er det selskab, som stod for lastningen af det godstog, hvorfra en lasttrailer onsdag i sidste uge rev sig løs og ramte et DSB-tog. Otte blev dræbt. 16 blev kvæstet.

TV2 fremhæver følgende citat fra notatet:

"Der blev kun udført én test, da denne viste sig ikke at være låst, da den blev løftet. Der var ingen forklaring på, hvorfor testene blev standset. Min formodning er, at der er tilstrækkeligt bevis for, at fastgørelsen ved skamlen på vognen er meget utilstrækkelig, og ved forholdsvis få kontroltjek er der fundet et forholdsmæssigt for stort antal fejl, der alle har betydet, at traileren ikke var korrekt fastgjort til skamlen."