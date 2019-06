Politiet ønsker ikke at kommentere, hvorvidt drabsmistænkt efterforskes for tilknytning til Emilie Meng-sag.

En 42-årig mand, der blev varetægtsfængslet lørdag i sagen om drab på to ældre mænd og efterfølgende brandstiftelser, efterforskes ifølge anonyme kilder af politiet for tilknytning til drabet på 17-årige Emilie Meng.

Det skriver det regionale medie Sjællandske tirsdag, der ikke uddyber, hvor oplysningerne stammer fra.

Den 42-årig er sammen med en anden mand på 34 år mistænkt for at have dræbt den 68-årige møntsamler Kiehn Andersen i Ruds Vedby i april.

Derudover er den 42-årige også mistænkt for drabet på den 80-årige Poul Frank Jørgensen i Vemmelev i juni.

Begge de afdødes boliger blev efter drabene brændt ned, og mens det 80-årige offer blev fundet stærkt forbrændt inde i det nedbrændte hus, blev møntsamleren fundet smidt i en sø i Blæsinge Grusgrav nord for Slagelse.

De var begge blevet dræbt af adskillige knivstik.

Den 42-årige tilstår de faktiske forhold, mens den 34-årige nægter sig skyldig.

Dagen før anholdelsen af de to drabsmistænkte fredag ransagede politiet en adresse i Skovparken i Korsør, som tilhører den 42-årige.

Ifølge kilder, som Sjællandske har talt med, var politiet på adressen i fire timer. Andre kilder fortæller, at politiet også efterforsker, om den 42-årige har tilknytning til Emilie Meng-sagen.

Efter Emilie Mengs forsvinden i 10. juli 2016 efterlyste politiet ejeren af en hvid Hyundai, som var blevet fanget på et overvågningskamera foran Korsør station klokken 04.07, hvor Emilie Meng sidst blev set i live.

Den 42-åriges mormor har til mediet bekræftet, at hun har haft en hvid Hyundai.

Efter næsten et halvt år siden hun forsvandt, blev Emilie Meng fundet død i en sø ved Borup juleaftensdag.

Kilder fortæller til Sjællandske, at den 42-årige kender området, hvor den 17-årige pige blev fundet.

Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ønsker ikke at kommentere oplysningerne over for Sjællandske eller Ritzau.

Mai-Brit Storm Thygesen, der er bistandsadvokat for Emilie Mengs familie, oplyser i en sms, at hun har læst mediets artikel, men ellers ikke er bekendt med oplysningerne.