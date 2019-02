Medie: Dansk pilotelev omkommet i flystyrt i Spanien

Udenrigsministeriet bekræfter, at en dansker i Spanien er død. Ifølge mediet Spanien i Dag skete det onsdag.

En dansker har ifølge Udenrigsministeriet mistet livet i Spanien.

- Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en dansk statsborger er omkommet i Spanien. De pårørende er underrettet. Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan derfor ikke oplyse yderligere.

Ulykken skete onsdag formiddag, og ifølge netmediet Spanien i Dag er den afdøde dansker en 26-årig pilotelev.

Han og en kvindelig instruktør omkom angiveligt, da deres fly af endnu ukendte årsager styrtede ned nord for hovedstaden Madrid.

Mediet skriver, at den 26-årige er af afghansk afstamning, men at han har boet størstedelen af sit liv i Danmark. Forældrene til den afdøde pilotelev skulle være på vej til Spanien.

Quality Fly Aviation Academy bekræfter ifølge Spanien i Dag i en erklæring, at et af deres fly var involveret i en ulykke i nærheden af Quijorna, der ligger cirka 60 kilometer nord for Madrid.

- Konsekvenserne var fatale. Vi har ikke præcise oplysninger om forholdene omkring ulykken, og vi kan ikke spekulere i årsagen til tragedien.

- Quality Fly samarbejder med de relevante myndigheder for at finde årsagen, skriver skolen ifølge netmediet i en udtalelse.

Instruktøren og den studerende var ved at foretage en lokal flyvning, da det lille fly af ukendte årsager styrtede.