Mansours advokat: Ingen sigtelse om medvirken til terror

Udviste Said Mansour er ikke sigtet for medvirken til terror i Marokko.

Det siger Mansours marokkanske advokat, Khalil Idrissi, til Radio24syv.

Den marokkanske ambassadør i Danmark har ellers hævdet, at Mansour er mistænkt for at have været med til at planlægge et terrorangreb i Marokko.

- Der er intet om dette i hans sag. Ikke et eneste ord fra hverken anklageren eller den dommer, der undersøger sagen, siger Khalil Idrissi til Radio24syv.

Efter sin ankomst i Marokko blev Said Mansour prompte anholdt af marokkansk politi.

Mansour blev sendt ud af landet tidligere i januar, efter at Højesteret i 2016 stadfæstede landsrettens beslutning fra 2015 om at annullere Mansours danske statsborgerskab.

Han er dømt for at opfordre til terror og hellig krig. Udvisningen blev gennemført, efter at Danmark havde forhandlet en aftale på plads med de marokkanske myndigheder. De lovede i den forbindelse, at han ikke var i fare.

Men få dage efter udtalte den marokkanske ambassadør i Danmark, Khadija Rouissi, at Mansour "er formodet medskyldig i terrorangrebene i Casablanca i 2003, hvor 41 mennesker blev dræbt."

Men det må være en misforståelse, siger Mansours advokat i Marokko til radioen.

- Det overrasker mig virkelig, og der må være tale om en misforståelse fra den marokkanske ambassades side, siger advokaten.

- Ambassadøren bør som minimum respektere Said Mansours lovbestemte rettigheder og ikke anklage ham for noget, før sagen eventuelt har fået sin afgørelse ved retten.

Said Mansour opholder sig lige nu i et fængsel i Casablanca. Hans advokat fortæller, at Mansour efter de første ti dage er "positivt overrasket" over forholdene.

- Han har det godt og behandles med respekt og har været overrasket over den behandling, som fængselspersonalet giver ham.

- Det er 40 år siden, at han sidst var i Marokko, så han har nogle gamle forestillinger om politiet og sikkerhedstjenesten, men det har ændret sig, og han er blevet modtaget godt og har ikke haft noget at sætte en finger på, siger Khalil Idrissi til Radio24syv.