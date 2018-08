En mand fra Nysted er onsdag blevet fængslet i foreløbig to uger for at have en pumpgun i hjemmet.

En mand fra Nysted på Lolland havde ifølge sin egen forklaring anskaffet sig en såkaldt pumpgun med tilhørende ammunition for at kunne forsvare sig mod personer i det kriminelle miljø.

Forklaringen faldt onsdag ved Retten i Nykøbing Falster, hvor manden blev fremstillet i grundlovsforhør for overtrædelse af våbenloven. Et retsmøde, der mundede ud i, at manden blev varetægtsfængslet i foreløbig to uger.

En pumpgun er et gevær, som med en enkelt bevægelse af et greb fortil kan genlades. Og den slags må man ikke have liggende uden tilladelse.

- Han nægter sig skyldig, men han har erkendt de faktiske forhold i sagen. Han siger, at han har anskaffet sig våbnet, fordi nogen har villet have ham til at blive en del af en kriminel forening, fortæller anklagerfuldmægtig Anders Lunde Kjeldsen.

I Retten forklarede manden ifølge den anklagerfuldmægtige, at han mødte de personer, som ville have ham ind i det kriminelle miljø, på et tidspunkt hvor han han sad i fængsel.

Våbnet skulle angiveligt bruges til at forsvare sig mod personer, som ville ham ondt.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har rejst sigtelse efter straffelovens paragraf 192 a. Den handler om overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder.

Manden blev anholdt tirsdag i sit hjem i Nysted. Her fandt politiet både våben og ammunition.

Skulle sigtelsen mod manden vise sig at holde, så står han til en straf på mindst to års ubetinget fængsel. Det er nemlig straffen for overtrædelse af paragraf 192 a.

Manden, der er i 30'erne, har valgt at kære byrettens kendelse om varetægtsfængsling til Østre Landsret.