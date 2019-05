Mand skubber lystfisker i Aarhus Havn: Sigtes for grov vold

20-årig mand sigtes for grov vold, efter at han søndag morgen skubbede en lystfisker i havnebassin i Aarhus.

En 20-årig mand sigtes for grov vold, efter at han søndag morgen umotiveret skubbede en lystfisker i havnen i Aarhus. Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Ørum Møldrup.

- Tre lystfiskere står som så ofte før ved havnen i Aarhus. Så kommer en personbil med fem unge mænd kørende. De stopper op, og en træder ud og går helt umotiveret hen og skubber pågældende i havnebassinet.

- Det er faktisk ret groft set i lyset af, at det ikke er særlig varmt hverken i vejret eller havnebassinet. Selve vandet i bassinet er iskoldt, siger han.

Der er op mod tre meters fald fra kajen og ned til vandspejlet.

- Det er et vist fald, og man kan jo slå sig. Han har slet ikke været klar til at værge for sig.

- Og det er ikke bare sådan at komme op igen, men der var heldigvis dagslys, og med hjælp fra de andre fiskere kom han op igen, siger vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 06.17, og klokken 06.38 blev den 20-årige anholdt.

Det var en årvågen patrulje, som lagde mærke til bilen med de fem mænd i, efter at have fået et signalement fra lystfiskerne.

Kun manden, der menes at have skubbet, er anholdt og sigtet. Der er tale om en mand med adresse i Ikast.

Hvorfor han skubbede en lystfisker i vandet, ved politiet endnu ikke.

- Det er måske noget kådhed. Han er anholdt nu og sigtet for grov vold, siger vagtchef Michael Ørum Møldrup.

Den 35-årige lystfisker sidder søndag morgen ved 9-tiden på politistationen og får varmen, inden han skal afgive forklaring i sagen.

Han har ikke fået nogen større knubs i episoden, og han har ikke været på skadestuen.

Også den anholdte skal afhøres i sagen, inden der bliver taget stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.