Mand kom til skade i lastrum på fragtskib

Under natligt arbejde med losning af træpiller til Avedøreværket blev der slået alarm om en ulykke.

En havnearbejder blev kvæstet natten til lørdag under losning af træpiller fra et skib ved Avedøreværket, oplyser politiet.

Arbejdsulykken opstod lidt før klokken tre, oplyser vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi. Den tilskadekomne er midt i 50'erne.

- Han er meldt uden for livsfare, siger vagtchefen.

Manden deltog i arbejdet med at losse træpiller fra et skib ved værket i Hvidovre. Nede i lastrummet kørte han rundt med en bobcat og skovlede træpiller sammen og lettede dermed arbejdet for sin kollega, der fra en kran styrede en grab.

På et tidspunkt steg manden dog ud af sin bobcat, og i den forbindelse blev han ramt af grabben og kom i klemme. Via radioen fik han slået alarm, oplyser politiet.

- Det så ud til, at han var kommet rimelig slemt til skade, siger politiets vagtchef.

En helikopter blev rekvireret, men det var brandvæsenets folk med specialudstyr, som fik manden fri, så han kunne komme til behandling på et sygehus.

Arbejdstilsynet er blevet orienteret om sagen.