Mand klagede over politiet og risikerer nu selv fængsel

En usædvanlig sag med påstande om en hårdhændet behandling af politiet og efterfølgende falsk anmeldelse løber tirsdag af stablen ved Retten i Nykøbing Falster.

Sagen udspringer af en episode en aften i august 2016 nær McDonald's i byen. Manden havde købt en milkshake, var gået udenfor og traf her en kammerat. Derefter dukkede politiet op. Manden blev anholdt med en kniv i lommen.

Bagefter klagede han til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Han skrev, at han var blevet skubbet i ryggen. Desuden forsøgte en betjent at feje benene væk under ham.

Der blev ikke taget hensyn til, at han netop var blevet opereret i sit ene knæ, ligesom han blev sprøjtet med peberspray, lød det.

Til DUP forklarede de to betjente, at manden var ophidset og aggressiv. Han blev ikke skubbet, men blev derimod i strakt arm ført hen til en patruljevogn, forklarede de.

"Der er således tale om påstand mod påstand", fremgår det af afgørelsen fra DUP, som Ritzau har fået aktindsigt i. Der er ikke grundlag for kritik af betjentene.

Og i afgørelsen hedder det også, at det ikke var kritisabelt, at den ene betjent brugte peberspray uden at advare om det på forhånd.

Nu kommer efterspillet. Anklagemyndigheden mener, at manden har løjet over for en myndighed, og han var klar over, at en uskyldig dermed kunne blive sigtet eller dømt. Kravet er fængselsstraf, fremgår det af anklageskriftet.

- Efter min mening bør myndighederne have brede skuldre. Man skal tåle, at borgere får luft og bruger klagemuligheden efter en hændelse, lød det fra advokat André Rouvillain.

Chefanklager Henriette Rosenborg Larsen i anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ser ingen risiko for, at borgere fremover vil afholde sig fra at klage.

- Det sker jo absolut ikke efter hver afvist klage til DUP, at der rejses en straffesag, har hun tidligere sagt.

Dommen ventes tirsdag eftermiddag.