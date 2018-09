Mand fundet død i Husum - yngre mand anholdt

Politiet har anholdt en yngre mand efter et dødsfald søndag aften på en adresse i Husum ved København. Politiet betegner sagen som et muligt drab.

Politiet blev kaldt ud til adressen Kildeager i Husum klokken 19.41 søndag aften.

På stedet var en død mand, og politiet har efterforsket sagen som et "mistænkeligt forhold".

Forholdet har vist sig at være så mistænkeligt, at ordensmagten har valgt at anholde en mand i sagen.

Københavns Politi oplyser, at anklagemyndigheden mandag formiddag vurderer, om der er grundlag for at fremstille den anholdte i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Ved sager om mistænkelige dødsfald efterforsker politiet på samme måde, som var man sikker på, at der var begået et drab.

Det indebærer, at gerningsstedet bliver afspærret, og at der bliver sikret spor, som vil kunne bruges som bevismateriale.

At politiet har anholdt en person, afslører desuden, at ordensmagten mener, at vedkommende "med rimelig grund" kan mistænkes for at have begået noget strafbart.

Det er nemlig et af de krav, som retsplejeloven stiller, for at politiet skal kunne skride til anholdelse.

En anholdt skal løslades inden 24 timer. Ellers skal han fremstilles for en dommer. Det er anklagemyndigheden, der på baggrund af de foreløbige oplysninger i sagen træffer den beslutning.

Dommeren kan så vælge at varetægtsfængsle den anholdte i op til fire uger. Det kræver, at der som minimum er begrundet mistanke om, at vedkommende er skyldig i en forbrydelse, som vil give mindst 30 dages ubetinget fængsel.

Dommeren kan også vælge at forlænge anholdelsen med op til tre døgn, eller dommeren kan vælge at løslade den anholdte.

Københavns Politi har endnu ikke oplyst, hvad den anholdte i sagen fra Husum er sigtet for.