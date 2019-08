Mand fra Nørre Snede får 12 år for narkohandel

En mand fra Nørre Snede er blevet idømt fængsel i 12 år. I et grundlovsforhør i Retten i Horsens tirsdag tilstod han omfattende handel med narkotika. Straks efter fik han sin dom, oplyser Sydøstjyllands Politi onsdag.

Manden, der er 32 år og polsk statsborger, skal udvises af Danmark efter afsoningen, oplyser anklager Tobias Engby.

Han har været i besiddelse af 28 kilo amfetamin, et lille kilo kokain samt ecstasytabletter.

Inden anholdelsen i mandags havde betjente i en længere periode interesseret sig for den 32-årige.

- Det var den helt store efterforskningspakke, siger anklager Tobias Engby.

Manden har et fuldtidsjob i byggebranchen, men i det skjulte har han de seneste tre år også været beskæftiget med narko, oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Han har sagt, at han har hentet narkoen i det sydlige Danmark, siger anklager Tobias Engby.

Så sent som i lørdags hentede han narko hos sin leverandør. Han betalte en halv million kroner i kontanter for varerne, oplyser anklageren.

En stor del af stofferne er væk, fordi de er blevet videresolgt. Ved anholdelsen beslaglagde betjentene dog syv et halvt kilo amfetamin og 782 gram kokain.

I sanktionen indgår som nævnt også udvisning af Danmark for altid.

- Trods barn og kæreste i Danmark, og at han havde opholdt sig i Danmark i over fire år, fandt retten ikke, at det kunne føre til andet resultat end udvisning for bestandigt, udtaler Tobias Engby.

Manden valgte at modtage dommen.