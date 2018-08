Mand flygtede på vej til eget retsmøde - nu er han fanget

En 20-årig mand er sigtet for drabsforsøg, efter at en 33-årig brite i marts blev overfaldet i Rødovre.

En 20-årig mand, der er sigtet for drabsforsøg, formåede i maj at flygte på vej til sit eget grundlovsforhør. Men torsdag blev han anholdt, og han vil fredag blive stillet for en dommer.

Manden sættes i forbindelse med et dødeligt overfald på en 33-årig brite 5. marts på Korsdalsvej i Rødovre.

Når man bliver varetægtsfængslet in absentia - når man ikke er til stede - skal man for en dommer, når man atter er i politiets varetægt. Det er det, der skal foregå ved Retten i Glostrup fredag.

- Min klient nægter sig skyldig, fortæller mandens forsvarer, advokat Mette Grith Stage.

Da man ville kræve ham fængslet i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup, lykkedes det ham at flygte ved at hoppe ind i en sort VW Golf, der holdt ventende, og bilen kørte herefter fra stedet.

Det var to betjente fra Københavns Vestegns Politi, der ledsagede manden, inden han formåede at flygte hen til den sorte VW Golf.

Efterforskningsleder og politikommissær Ole Nielsen var ikke stolt over episoden.

- Det må ikke ske, men man håndterer mange anholdte i løbet af et politiliv. Det er jo en stille og rolig ung mand, som man har siddet og snakket med i bilen på vej derind. Og så sker det.

- Der er nogle, der har fået en skideballe, da de kom hjem, lød det dengang fra Ole Nielsen.

Den 20-årige er ikke den eneste, der er sigtet i sagen. En 36-årig mand sidder i forvejen fængslet i sagen.

Desuden har tre andre været fængslet in absentia, så politiet har kunnet efterlyse dem internationalt. Fredag er det uvist, om de stadig er det.