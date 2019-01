Mand fængslet for to voldtægter mod nabokvinde i Brøndby

En 61-årig mand er blevet varetægtsfængsel i fire uger for i to tilfælde at have voldtaget en nabokvinde i Brøndby. Det oplyser specialanklager Bo Bjerregaard. Den anholdte nægter sig skyldig.

Ifølge sigtelsen skal voldtægterne have fundet sted med knap et halvt års mellemrum i offerets bolig.

Den første forbrydelse skal således være sket i september sidste år, mens manden angiveligt gentog overgrebet i begyndelsen af 2019.

- De to kendte hinanden, som naboer eller genboer nu engang gør. Men der var ingen kæresterelation eller seksuelt forhold mellem dem i øvrigt, siger specialanklager Bo Bjerregaard.

Han oplyser, at kvinden ligesom manden er i 60'erne. Mere ønsker han på nuværende tidspunkt ikke at sige om sagen.

Det skyldes, at grundlovsforhøret, der fandt sted onsdag eftermiddag i Glostrup, skete bag lukkede døre.

I retsmødet tog den 61-årige forbehold for at kære fængslingen til landsretten.