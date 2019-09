Mænd anholdt for røverier mod tank og købmand

Nordjyllands Politi har anholdt to mænd, som man mistænker for at stå bag to røverier, der blev begået lørdag eftermiddag.

Begge røverier blev begået, ved at røverne opførte sig truende, men de var - så vidt vides - ikke bevæbnede, oplyser vagtchef Mogens Hougesen fra Nordjyllands Politi.

Det første røveri skete klokken 13.34 i Aabybro. Her dukkede to personer op på Bonus-tanken i Vestergade.

Cirka tre timer senere var det en købmand på Stationsvej i Brovst, der fik uønsket besøg.

Begge steder var udbyttet begrænset til nogle skrabelodder, som befandt sig i en plastikbeholder på disken.

- Efter en kort og intens efterforskning lykkedes det os at anholde dem. Den ene blev anholdt klokken 19.34, den anden klokken 19.53, fortæller Mogens Hougesen.

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad formuleringen "kort og intens efterforskning" dækker over, men afslører dog så meget, som at der er blevet afhørt vidner i sagen, og at de anholdte hører til i den personkreds, der i forvejen er kendt af ordensmagten.

Søndag vil de to mænd, der er henholdsvis 23 og 28 år, blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Her skal en dommer tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle dem.