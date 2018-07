Måske er det varmen: Vagtchef modtog anmeldelse om syv færdselsuheld på et par timer

Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, kan selvfølgelig ikke med sikkerhed sige, om det var varmens skyld eller om folk bare var uheldige, men fredag eftermiddag opfordrede han alligevel bilister til at tage en flaske vand med, hvis de skulle ud at køre i varmen, efter han havde modtaget anmeldelse om syv-otte uheld inden for kort tid.

Det værste af uheldene blev anmeldt klokken 16.59. Her kørte en tysk indregistreret varebil ud for ubetinget vigepligt lige foran en 28-årig mandlig motorcyklist. Uheldet skete ved Asserballe tæt på Augustenborg, og den 28-årige motorcyklist blev efterfølgende meldt kritisk tilskadekommet, og han blev overflyttet til OUH.

Ved de andre uheld kom ingen heldigvis alvorligt til skade - selvom de både talte en fodgænger, der blev kørt ned i Sønderborg, en bilist, der blev påkørt af en anden bilist på Varde Landevej mellem Nordenskov og Starup nær Varde, og et uheld med tre parter involveret på rute 405 på Als ved Egen Sø. Her blev én kørt til sygehuset, men vedkommende var ikke kommet alvorligt til skade.

Ved Rema 1000 i Dybbølgade i Sønderborg kørte en bilist fra et uheld, hvor vedkommende havde påkørt en parkeret bil.

- Der er heldigvis videoovervågning på stedet. Så vi skal nok finde vedkommende, hvis personen ikke melder sig selv, lyder det fra vagtchefen.

En 20-årig kvinde var også usandsynligt heldig, at hun ikke kom slemt til skade, da hun fredag eftermiddag med høj fart påkørte en anhænger, der var spændt efter en traktor på Vollerup Byvej i Vollerup nær Bolderslev. Bilen blev pløjet op på langs i hele dens længde i højre side.