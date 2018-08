MC- og Veteranbiltræf: 31 fik klip i kørekortet og seks mistede førerretten

Skovlund: Det årlige MC- og Veteranbiltræf i Skovlund, der i år fandt sted onsdag den 15. august, blev igen en publikumssucces. Og i tilgift kørte de mange besøgende generelt pænt.

Sådan ser regnestykket ud, efter at Syd- og Sønderjyllands Politis Færdselssektion gennemførte en trafikindsats i forbindelse med arrangementet, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Alt i alt registrerede færdselsbetjentene 55 overtrædelser af færdselsloven blandt 52 trafikanter.

Blandt de 55 sager fik 31 trafikanter klip i kørekortet, mens seks trafikanter fik betinget frakendt retten til at køre bil.

Klip i kørekortet

· 14 motorcyklister fik klip i kørekortet for at køre for hurtigt på landevej

· 10 bilister fik klip i kørekortet for at køre for hurtigt på landevej

· Fire trafikanter fik klip i kørekortet på grund af ulovlig overhaling

· Syv bilister fik klip i kørekortet for at tale ulovligt i mobiltelefon under kørslen.

Betinget frakendelse af retten til at køre bil

En motorcyklist og fem bilister kørte så meget for stærkt, at det udløste en betinget frakendelse af kørekortet. Den hurtigste fartsynder var således en bilist, der kørte 146 km/t på landevej.