Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kalder i en meddelelse drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko "bestialske" og "barbariske" og tager afstand fra dem.

Det sker natten til torsdag, kort efter at PET har kunnet bekræfte, at marokkanske myndigheder efterforsker, om drabene har en mulig forbindelse til den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

- Meget tyder nu på, at drabene kan være politisk motiverede og dermed en terrorhandling. Det fylder mig med vrede og afsky, og jeg tager på det skarpeste afstand fra disse barbariske og bestialske handlinger, siger Lars Løkke Rasmussen i pressemeddelelsen.

Danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Uelande blev mandag den 17. december fundet dræbt nær deres telt i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene i Marokko.

Der var tegn på vold fra et skarpt instrument på kvindernes hals.

Statsministeren udtrykker i meddelelsen sin sorg over drabene og medfølelse med familierne.

- Deres liv er på brutal vis sluttet alt for brat. Mine tanker er hos kvindernes familier, der har mistet det dyrebareste i deres liv, siger han.

Han understreger, at regeringen følger situationen omkring drabene tæt, og at man tager udviklingen meget alvorligt.

- Det viser, at der stadig er mørke kræfter, der med vold vil bekæmpe os og den måde, vi lever på. Det gør mig vred, men også stålsat på, at vi aldrig må give ind og give efter, siger han i pressemeddelelsen.

PET har kunnet bekræfte, at der på internettet cirkulerer en video, som angiveligt viser drabet på en af de to dræbte kvinder.

De pårørende er ifølge Statsministeriet underrettet om den seneste udvikling i sagen.

Fire mænd er mistænkt for drabene. Én af dem blev pågrebet i Marrakesh tirsdag den 18. december.

Tre mistænkte er blevet efterlyst med billede, rapporterer norsk TV2 ifølge nyhedsbureauet NTB.